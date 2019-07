Ryanair lance une nouvelle ligne Grenoble-Bristol

Ryanair relie actuellement Dublin et Londres-Stansted au départ de Grenoble. Les voyageurs peuvent d'ores et déjà réserver leur vol jusqu'en mars 2020. "Ryanair est heureuse d'annoncer le lancement de cette nouvelle ligne entre Grenoble et Bristol débutant en janvier 2020, qui opèrera un vol hebdomadaire dans le cadre de notre programme Hiver 2019. Les clients peuvent désormais réserver leur voyage vers Bristol jusqu'en mars 2020", déclare Yann Delomez de Ryanair. "Nous sommes très heureux d'accueillir cette nouvelle ligne sur l'aéroport Grenoble Alpes Isère, qui vient renforcer notre partenariat avec Ryanair", ajoute Basma Jarbouai.