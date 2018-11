Rydoo s'installe à Lisbonne et Manille

Présent dans 63 marchés, Rydoo continue son expansion en ouvrant un hub à Manille et à Lisbonne. Deux emplacements stratégiques qui viennent renforcer la position de la société en Asie-Pacifique et en Europe. Pour rappel, Rydoo a été lancée en juin 2018 et s'est donnée comme objectif de libérer les entreprises des tâches chronophages à faible valeur ajoutée, tout en soutenant la digitalisation des environnements de travail.



A Manille, l'objectif est double : mieux servir ses clients existants qui opèrent dans la région et soutenir la demande locale croissante de solutions de gestion des déplacements et des dépenses.



Au Portugal, la capitale accueille le 4e hub d'Europe après Paris, Malines et Varsovie. Rydoo vise à y intégrer 20 nouveaux employés d'ici janvier 2019.



"Depuis le lancement de Rydoo il y a 5 mois, nous connaissons une croissance accélérée. Le moment est venu d'étendre notre présence en Asie-Pacifique et d'ouvrir de nouveaux hubs. Qu’il s’agisse d’innovation ou de trouver les meilleurs talents, Manille et Lisbonne se révèlent désormais incontournables” , déclare Sébastien Marchon, CEO de Rydoo.