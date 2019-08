SIA et Scoot reprennent les lignes de SilkAir

Après l'annonce de l'intégration de SilkAir dans Singapore Airlines, les premiers transferts de routes sont effectifs : Scoot, la filiale low cost du groupe SIA, a repris, depuis le mois de mars, les vols de SilkAir vers le Laos (Ventiane et Luang Prabang) et le Myanmar (Mandalay). Suivra la Thaïlande (Chiang Mai) en octobre 2019.



Singapore Airlines reprendra quant à elle, d'ici fin 2020, d'autres routes de SilkAir vers l'Australie, le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam.