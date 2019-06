Sébastien Oebel nommé CEO de Kapten

L'ancien Chauffeur Privé fera ses adieux à ses co-fondateurs Othmane Bouhlal, Omar Benmoussa et Yan Hascoet. Le CEO s'était par ailleurs lancé comme dernier défi de faire de Kapten un compétiteur VTC sérieux à Londres pour permettre à l'entreprise de devenir une application de référence.

" Ce fût 8 années formidables chez Kapten, des premiers jours où nous étions seulement quelques-uns à partir à l’assaut du marché parisien, à aujourd’hui où nous sommes plusieurs centaines à la conquête de l’Europe. Le développement de l’activité à Londres était le dernier chapitre de mon aventure Kapten, mais grâce au talent des équipes et au soutien des actionnaires, je suis sûr que l’entreprise continuera à se développer encore plus vite dans le futur" , a-t-il déclaré.