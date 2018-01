Servair se renforce au Ghana

Servair a inauguré le 18 janvier 2018 sa nouvelle unité de production au Ghana, située à l’aéroport d’Accra. Les 115 salariés du site produiront chaque jour 2 500 repas pour sept compagnies aériennes. Parallèlement au catering aérien, l'unité de 2 600 m² fournira également des repas aux salons VIP, aux écoles, aux cantines d'entreprise ainsi qu’à d'autres clients non aériens.



Servair qui est présent sur la plate-forme d'Accra depuis six ans, a investi 14 000 000 cedi ghanéens (environ 2 800 000 €) dans ce projet. Le communiqué ajoute : "Dirigé par Bertrand Guyon, Servair Ghana proposera les meilleures normes internationales en termes de qualité, de sécurité alimentaire, de sécurité et de formation du personnel".