Singapore Airlines, cap sur le digital

Singapore Airlines (SIA) est incontestablement la compagnie de référence dans le monde. Celle qui a su mettre en avant la qualité de ses équipages et de ses services. Mais aujourd’hui, à en croire le PDG, les clients de SIA veulent du prix. Et pour baisser les coûts, la compagnie va principalement s’appuyer sur le digital pour développer sa distribution. Et même si personne ne le confirme officiellement, elle devra sans doute revoir son offre tarifaire, largement bousculée par la concurrence.



Alors que SIA vient d’annoncer le renouvellement de sa première classe et de sa classe affaires, on apprend, que pour la première fois, Singapour Airlines va densifier ses A380 et préparer le transfert de certaines routes déficitaires vers Scoot, sa low cost régionale qui depuis peu s’est ouverte à l’international. Mais au-delà, Singapore Airlines veut automatiser un grand nombre de tâches pour limiter les coûts au sol, optimiser la maintenance, lutter contre les retards et optimiser l’utilisation de la flotte.



Un concours interne, doté de récompenses financières, ira chercher les idées de développement numérique auprès du personnel. Goh Choon Phong l’affirme haut et fort : « Singapour Airlines veut retrouver un bénéfice net de plus d’un milliard de dollars par an ». Résultat qu’elle a connu il y a quelques années et qui sont aujourd’hui grignotés par une concurrence active.