Singapore Airlines présente son nouveau portefeuille numérique KrisPay

KrisPay est actuellement accepté chez 18 marchands partenaires de la compagnie aérienne et d'autres seront progressivement ajoutés à la plateforme, a précisé SIA.



Le paiement via le portefeuille numérique se fait en scannant le code QR KrisPay chez le commerçant et en saisissant le montant que les utilisateurs souhaitent payer avec leurs miles KrisPay.



KrisPay est disponible en téléchargement sur l'Apple App Store et le Google Play.