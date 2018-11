Singapore Airlines va changer de terminal à l'aéroport de Jakarta

Singapore Airlines va quitter le Terminal 2D de l'aéroport de Jakarta pour s'implanter au sein du Terminal 3, le 28 novembre 2018. La compagnie installera ses comptoirs dans les zones C et D du hall des Départs, à savoir les comptoirs C14 à C20 et D1 à D3. La zone d'arrivée du transporteur sera aussi déplacée vers le Terminal 3.



Grâce à ce déménagement, Singapore Airlines sera au côté des autres compagnies internationales comme KLM, Japan Airlines et Thai Airways.