Singapore Changi : 62,2 millions de voyageurs en 2017

Singapore Changi Airport a géré 62,2 millions de voyageurs en 2017, soit une croissance de 6% par rapport à l'année dernière. L'Asie du nord-est et du sud-est représentent 70% de son trafic. Toutefois, l’aéroport enregistre des hausses dans toutes les régions. La Chine et l'Inde mènent le Top 10 des pays avec des croissances de respectivement +12% et +16%.



La desserte la plus importante de la plate-forme est Kuala Lumpur (+7%). Elle passe ainsi devant Jakarta. Ensuite pas de changement par rapport à 2016. Bangkok est toujours 3ème tandis que les 7 autres places sont toujours attribuées dans l'ordre à Hong Kong, Manille, Tokyo, Denpasar, Ho Chi Minh City, Taipei et Sydney.



En décembre, l'installation a accueilli plus 5,8 millions de personnes. Cela représente une hausse de 3,3% par rapport à décembre 2016.