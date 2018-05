SriLankan Airlines est représentée par Aviareps en France

SriLankan Airlines a confié à Aviareps l’ensemble de ses activités commerciales ainsi que son service de réservation en France.Au départ de France, SriLankan Airlines propose à ses passagers des vols depuis Paris, Bâle-Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice et Toulouse grâce à des accords de pré-acheminent avec Air France et British Airways avec un transit par Londres. La compagnie propose aussi des vols en partage de codes de Paris et Nice vers Colombo en transitant par Doha ou Abu Dhabi avec Qatar Airways et Etihad Airways.Les vols au départ de Londres sont opérés en airbus A330-300, configurés en bi-classe : affaires (28 sièges) et économie (269 sièges).Contact : SriLankan Airlines c/o Aviareps FranceTéléphone : 01 86 46 79 78E-mail service Commercial : SrilankanFrance.Sales@aviareps.com