Stagiaire commercial Séminaires H/F

Rattaché(e) au Responsable Séminaires, vos missions principales seront de :• Constituer une base de données qualifiée d’hôtels séminaires Best Western et partenaires clés• Aider les commerciaux séminaires à la gestion des devis sur le CRM pour les grands comptes.• Gérer les demandes séminaires émanant des agences de voyages : contacter les hôtels Best Western et partenaires pour respecter les délais de réponse• Prendre des RDV qualifiés sur les comptes à potentiel, prévoir des déplacements ponctuels avec le responsable du pôleFormation : Niveau BAC 2/4, formation commerciale / Hôtellerie / tourisme Compétences spécifiques :Communication/Relationnelles :• Aisance relationnelle, au téléphone ou en face à face• Apprécier le travail en équipe, l’échange et le partage d’information• Savoir être force de propositionCommerciales :• Capacité d’écoute et d’analyse du besoin client/qualification• Rigueur• Réactivité et assiduité (élaboration et suivi des devis)• Etre soucieux de la satisfaction du client• Concrétisation des demandes clients, négociation• Connaissance et bonne tenue du CRMExpérience professionnelle: Première expérience commerciale (stage ou job d’été) souhaitée. Une expérience dans le domaine de l’hôtellerie ou tourisme est un plusDurée et date du stage : 4 à 6 mois – à partir d’aout / septembre 2018Lieu de travail : Siège Best Western France CourbevoieInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : anissa.boutkhili@bestwestern.fr