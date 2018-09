Un nouveau DG France pour SAP Concur

Stéphane Gillet sera en place pour l'événement SAP Concur Fusion Exhange , organisé le 4 octobre prochain.Au long de sa carrière, Stéphane Gillet a travaillé pour de nombreux éditeurs dont Pivotal. Il intègre SAP en 2002 en tant que Directeur des comptes et restera près de quinze ans dans l’entreprise dans laquelle il a endossé de nombreux postes : en 2007, il est nommé successivement Directeur des Ventes pour les PME, les activités Grand Public et l’industrie. En 2013, il prend la direction des ventes pour l’entité DataBase & Technology dont la croissance a contribué à positionner la France en 2014 et 2016 en tant que « Market Unit de l’année » au niveau de la région EMEA. Enfin, en 2017, Stéphane Gillet était en charge du programme des Net New Names.A son nouveau poste de directeur général France de SAP Concur, Stéphane Gillet a pour mission d’accélérer la croissance de SAP Concur en favorisant notamment les synergies entre SAP et sa filiale spécialisée dans les solutions cloud de gestion des voyages d’affaires et des frais professionnels (SAP Concur Travel & Expense).En janvier dernier, Concur®, leader mondial des solutions de gestion des dépenses, des déplacements et des factures, avait annoncé son intégration totale avec la marque SAP. La fusion de ces solutions connectées et orientées utilisateurs a été pensée pour répondre aux problématiques des entreprises de toute taille. L’union des deux marques permet à SAP Concur, le nouveau nom de Concur, de renforcer sa puissance d’innovation, d’aider les entreprises à gagner en visibilité et à contrôler leurs coûts grâce à la simplification continue de la gestion des dépenses d’entreprise.