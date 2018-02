Surcharges GDS AF/KLM : à quelle sauce seront mangés les acheteurs ?

Ne demandez pas à un acheteur voyage d’une entreprise du CAC 40 de vous dire ce que la surcharge GDS lui coûtera. Et pour cause, il sait déjà qu’il n’aura pas à la payer à partir du 1er avril. La raison avancée ? Sa TMC lui a donné la certitude que les négociations avec Air France-KLM auront abouti. Et tant mieux d’ailleurs, car de façon confidentielle, l’un des géants du CAC 40 nous a précisé que le surcoût d’une telle surcharge, via son SBT, aurait dépassé les 100 000 € entre avril et juin 2018.



Alors pourquoi personne ne décide de communiquer de façon officielle sur le sujet ? Vous l’aurez compris, une négociation oblige à des contreparties et c’est sur ce point que les discussions sont engagées depuis maintenant quelques semaines. Quand vont-elles aboutir ? Si vous posez la question à Jean-Pierre Mas, le patron des Entreprises du voyage, il n’a pas de réponse à vous fournir, évoquant simplement une réunion à venir à la fin février.



Peut-on raisonnablement imaginer qu’Air France-KLM va se heurter à ses clients en facturant 22 € supplémentaires à chaque billet d’avion ? On serait tenté de le penser en France où la compagnie est leader, avec des parts de marché qui dépassent les 60 % dans le monde du voyage d’affaires. On sait déjà qu’il n’en va pas de même à l’étranger où la compétition ne permettrait pas cette hausse indirecte sur le prix d’un billet d’avion.



Mais une fois posée cette problématique, il est bien difficile de savoir quand et comment seront appliquées les fameuses « dérogations » liées à cette surcharge GDS. Au mieux, à la mi-mars, peut-être avant même si l’on en croit des sources internes à la compagnie. Au pire, quelques jours avant la mise en place de la surcharge.



Il reste à savoir quelle sera la TMC ou le réseau qui dégainera le premier pour annoncer son contrat avec le transporteur franco-Néerlandais. Bien malin qui le sait déjà !



Pour vous aider à anticiper la date du 1er avril, nous avons dressé un petit portrait de ce qui pourrait arriver ces prochaines semaines.