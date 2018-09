Swiss fait décoller un nouveau menu

Swiss a confié les commandes de sa carte à Mike Wehrle, directeur culinaire du Bürgenstock Hotels & Resorts Lake Lucerne, récemment désigné Hôtel de l'année 2019 par Gault&Millau.



Les passagers Business et First Class pourront goûter ainsi des plats qui font la part belle à la cuisine nidwaldienne sur les vols long-courriers de la compagnie au départ de la Suisse de ce mercredi 5 septembre jusqu'à début décembre.



En First Class

Les passagers de First Class entameront, par exemple, leur repas avec un homard mariné au pecorino et à la panna cotta. Ils pourront ensuite opter pour un filet de veau en sauce à la truffe noire servi avec des topinambours, des salsifis et des châtaignes, ou lui préférer une morue charbonnière en sauce blanche aux olives accompagnée de spaghetti de betterave et de pomme. En dessert, le chef leur a concocté une marquise au chocolat flanquée de poires pochées, de glace à la vanille et de noisettes caramélisées.



En Business

En classe Affaires, l'entrée consiste par exemple, en un tataki de truite saumonée au potiron et au cerfeuil tubéreux en sauce à la moutarde de Pommery. Parmi les plats principaux se distinguent notamment un filet de sandre en sauce au Noilly Prat, accompagné de fregola sarda et de fenouil, ainsi qu'un filet de bœuf sauce au poivre de la Valle Magia, servi avec une purée de pommes de terre et de poireaux, des poireaux braisés et des carottes. Le menu s'achève par un cheesecake au fruit de la passion agrémenté de compote de banane et de framboise.



Dans les deux classes, les menus prévoient un plateau de fromages de la région et des vins du canton de Lucerne ou du Valais.