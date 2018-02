Swissôtel ouvre ses portes à Dubaï

Le Swissôtel Al Ghurair ainsi que son pendant, Swissôtel Living, se sont installés dans le quartier de Deira en plein cœur d’Al Ghurair Centre. Les clients bénéficieront ainsi d’un accès simplifié à des lieux d’intérêt situés le long de Dubaï Creek. Ils seront aussi à proximité des quartiers gouvernementaux, consulaires et d’affaires, et non loin du centre-ville de Dubaï, de l’aéroport international et de la station de métro Dubaï Union Station.Le Swissôtel propose 482 chambres tandis que l'établissement pensé pour les moyen et long-séjours Swissôtel Living offre 192 appartements.Les voyageurs d'affaires ont à leur disposition deux restaurants, un bar et un spa de 1850 m². Ils peuvent aussi profiter d'un centre de remise en forme, d'une piscine et de courts de tennis.En plus de la salle de réception Al Khor, le Swissôtel Al Ghurair & Swissôtel Living dispose de six salles de réunion, permettant aux entreprises d’organiser des événements. Les salles de réunion et de réception peuvent accueillir jusqu’à 300 personnes sur des superficies allant de 43 à 300 m².Dans le monde entier, Swissôtel Hotels & Resorts compte 34 hôtels répartis sur 30 destinations.P.O. Box 185051,Omar Bin Al Khattab Rd, Near Fish Roundabout,Deira, DubaiUAETel: 97142933000Fax: 97142933555P.O. Box 185060, Omar Bin Al Khattab Rd, Near Fish Roundabout,Deira, DubaiUAETel: 97142933333Fax: 97142933444