TOTEC : Les 7 temps forts de l'édition 2018

Emmanuel Vivier, cofondateur de Hub Institute s’est exprimé sur le potentiel de l’intelligence artificielle dans le travel pour améliorer l’expérience voyageur. Avant tout recours à l’IA, Emmanuel Vivier préconise de savoir gérer et utiliser dans un premier temps ses données. La Chine est un exemple à suivre en matière d’innovation sur l’IA et se positionne comme pays précurseur au niveau mondial, notamment dans le marché du travel. Pour le cofondateur de Hub Institute, l’IA a le potentiel de faire évoluer la mobilité, le parcours d’achat et l’expérience voyageur à condition de ne pas brûler les étapes.L’avocat au Barreau de Paris, Alain Bensoussan, a pris la parole pour expliquer le concept du double informationnel et son impact sur l’expérience voyage. La prochaine rupture juridique, selon lui, portera sur la problématique de la propriété des données. Une rupture qui va entraîner plusieurs évolutions. Dans le travel, les impacts seront multiples et le sur-mesure sera de mise.Aurélie Krau, consultante et associée de Festive Road imagine le profil du voyageur nouvelle génération. Vers une travel(er) experience enfin personnalisée ? Cette passionnée de nouvelles technologies délivre quelques conseils à suivre pour permettre aux entreprises d’offrir à leurs collaborateurs une expérience voyageur ultra-personnalisée en tenant compte des attentes professionnelles et personnelles.Michel Léger, Executive Vice President Global Sales and Marketing chez Ingenico Group, dresse un état des lieux des solutions de paiement dans le monde. Il invite chacun à réfléchir au paiement comme un levier d’expérience dans le voyage. Comment inciter un consommateur à changer ses habitudes ? Comment le convertir ou bien encore comment, grâce à un moyen de paiement, apporter de la plus-value dans l’expérience voyage(ur) ? Pour aider les entreprises à y voir clair, le conférencier a conseillé à la tribune d’échanger avec leurs partenaires pour identifier le canal optimal.L’ex-président AMEX GBT, Charles Petruccelli dresse le bilan des évolutions sur le marché du voyage d’affaires lors de ces 8 dernières années. Selon lui, le marché de la distribution est toujours le même et l’élément disrupteur sera assurément la norme NDC. De même que le risque majeur réside désormais dans les cyberattaques. Les entreprises ne devront pas négliger le coût de l’exploitation et de la protection des data. Charles Petruccelli conclut néanmoins que la tendance du marché du business travel est, et sera toujours, à la croissance.Jean-François Gomez, Industry Solution Executive chez Microsoft prend la parole pour expliquer aux entreprises qu’à l’heure du prédictif, il est nécessaire de sauver le hasard. Ne pas rechercher à tout prix à supprimer l’inconnu afin de se démarquer des concurrents et des algorithmes. L’humain serait donc le nouveau facteur compétitif ? Oui, d’où l’importance d’inciter ses collaborateurs à être créatif et à oser !Pour cette édition 2018, la table ronde du TOTEC avait pour thème «Mobile, IA, blockchain, IoT ou la redéfinition de la Travel Experience». Une conférence portée par 3 intervenantes de renom : Gentiane Pozzi Barret, industry manager travel Google ; Armelle Solelhac, fondatrice et CEO de SWITCH et Aude Kremer, directrice de la technologie pour FCM France et Suisse. Regards croisés autour des problématiques technologiques dans le marché du loisirs et du voyage d’affaires. Malgré un retard, dont les acteurs ont conscience, le marché du business travel évolue et doit innover tout en respectant les règles qui lui sont propres.