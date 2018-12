TUI Fly renforce les liens entre la France et le Maroc

TUI fly profitera de son programme été 2019 pour élargir son offre entre le Maroc et la France. La compagnie prévoit de relier Paris CDG à Casablanca avec une liaison bihebdomadaire. Les vols assurés les mardi et jeudi permettront aux voyageurs d'affaires d'avoir toute la journée du mercredi pour organiser leurs rendez-vous.



TUI fly assurera également deux fréquences par semaine entre Montpellier et Casablanca. Sur cette ligne, les vols seront programmés le jeudi et le samedi.



Le transporteur table sur un développement plus important au départ de l'aéroport de Lille. Il lancera des dessertes vers Casablanca et Nador. Les deux liaisons au départ de l'aéroport du nord de la France seront assurées les mercredi et dimanche.



Les 4 nouvelles routes de TUI fly seront disponibles à compter du 8 juin 2019. Les billets sont à partir de 49,90€.



En France, la compagnie est active depuis 19 aéroports et dessert 6 villes marocaines : Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Oujda et, dès l’été prochain, Nador.