Technical Implementation Manager pour AirPlus International

Le/La Technical Implementation Manager (TIM) a pour mission de gérer et coordonner les implémentations complexes pour nos clients grands comptes et stratégiques. L’objectif est de garantir une expérience client positive en fournissant un service de la plus haute qualité et en respectant les délais impartis d’implémentation.Il/elle assure la bonne intégration de nos produits et le développement de nos solutions dans les systèmes tiers afin que nos clients puissent bénéficier d’une intégration fluide, fiable et efficace.- Gérer les implémentations complexes pour nos futures et nouveaux clients dans le segment « Stratégique » en mode projet, dès la vente jusqu’à la clôture du projet en assurant la transition du compte vers les équipes service client- Prise en charge des implémentations de nos clients stratégiques du segment « Sweet Spot », qui ont un besoin spécifique d'intégration dans des systèmes tiers- Fournir une expertise produit / technique aux clients existants lors de la mise en œuvre de tout changement relatif à l'intégration dans des systèmes tiers ou de tout autre changement (p.ex. changement de prestataire), y compris la réingénierie des processus métier pour une utilisation efficace des produits AirPlus- Assister et soutenir les équipes de vente et service client sur les sujets d'eBilling et d'intégration- Responsable du développement de la connaissance de l'eBilling et de l'intégration au sein des équipes de vente et service client en développant des processus et des matériaux impliquant les produits des prestataires (SBT, T&E, ERP etc ...) utilisés sur le marché- Avoir une bonne compréhension des processus et des acteurs clés actifs sur le marché français ; suivre l'évolution du marché; établir une collaboration étroite avec les interfaces techniques de nos partenaires pour éviter toute perturbation des services- S'assurer que les solutions AirPlus fonctionnent correctement dans les systèmes d'intégration tiers, conformément aux exigences des clients- Identifier les besoins du marché à travers les échanges avec les clients et les équipes de vente ; assurer la liaison avec le/la Technical Implementation Manager Produits & Partenaires pour le développement de nouveaux produits et fonctionnalités ; informer régulièrement les équipes de vente sur la progression des demandes- Etre responsable des projets ad hoc concernant les développements des produits ou marchés- Développer et maintenir un processus d’implémentation «Best in class», afin d'améliorer continuellement les processus et de partager les meilleures pratiques avec les équipes de vente et le service client- Etre le back-up pour le/la Technical Impementation Manager Produits & PartenairesNiveau Master ou équivalent, Min. 5 années d'expérience dans un poste similaire dans le secteur des services de paiement ou de l'industrie du logiciel.Très bonne connaissance des processus d’implémentation et des systèmes T&E, SBT, ERP dans le secteur du tourisme d´affairesLa capacité de prendre le lead sur un projet : coordonner, déléguer, informerLa capacité de présenter des informations complexes de manière efficace à un public divers et de communiquer des procédures techniques aux partenaires internes / externesExcellentes qualités relationnelles ; la capacité à construire des relations de confiance à tous les niveaux, à la fois avec l'organisation interne et avec les clients et partenaires externesDes compétences analytiques et une capacité de compréhension d’un environnement techniqueLa capacité d'interagir avec des partenaires internes / externes pour résoudre des problèmes et atteindre les objectifsDe très bonnes compétences organisationnelles et gestion des prioritésUn niveau élevé de proactivité, autonomie et assertivitéUne très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglaisinfos pratiques :Lieu de travail : ParisInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées sur le site carrière d'AirPlus International