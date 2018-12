Thalys ouvre les ventes de la liaison reliant Roissy à Amsterdam Schiphol

Depuis Charles de Gaulle

Depuis Marne-la-Vallée

Le départ de la nouvelle liaison de Thalys Marne-la-Vallée - Roissy CDG - Bruxelles - Amsterdam, annoncée en juin dernier , se prépare. Les voyageurs d'affaires prévoyants pourront acheter les billets de ces trains reliant la base d'Air France à Amsterdam Schiphol à compter de ce mardi 18 décembre pour des trajets à partir du 31 mars 2019. La compagnie ferroviaire assurera 2 allers-retours par jour.Les tarifs pour la Belgique seront à partir de 29€ en catégorie Standard, 52€ en Comfort et 75€ en Premium. Ceux pour les Pays-Bas seront à compter de 35€ en catégorie Standard, 62€ en Comfort et 89€ en Premium.: 1h11 vers Bruxelles-Midi, 2h00 depuis Anvers-Central, 2h35 vers Rotterdam et 3h18 pour Amsterdam: 1h33 vers Bruxelles-Midi, 2h20 vers Anvers-Central, 2h55 vers Rotterdam et 3h40 vers Amsterdam