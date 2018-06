Roissy CDG – Schiphol, Bordeaux et de nouvelles rames au programme 2019 de Thalys

Un Thalys en route pour Bordeaux



Face au taux de satisfaction de 94% enregistré sur les Thalys Soleil à destination de Marseille, la compagnie ferroviaire a décidé de lancer une ligne Bruxelles - Bordeaux à l'été 2019. Toutefois, cette liaison hebdomadaire, assurée tous les samedis du 29 juin à fin août 2019, s'adressera principalement aux vacanciers. La liaison qui placera Bruxelles à 4h07 de la Gironde proposera des billets partir de 40€.



Un nouveau look pour les rames au 2e semestre 2019



Thalys va par ailleurs moderniser ses rames. Le nouveau design - signé par Yellow Window, cabinet belge – entrera en circulation à l'automne 2019. Au programme : plus d'espace, des couleurs redynamisées et un espace bar totalement repensé. La nouvelle configuration des rames augmentera, en effet, la capacité en siège de 7% et offrira plus de place pour les bagages (+15% en voitures Standard). Les passagers trouveront également des toilettes à l’eau claire et un nouvel espace pour transporter des vélos (non démontés, 2 par rames).



Dans l’espace-bar, les baristas ne seront plus enfermés derrière un guichet clos. Ils évolueront dans un espace plus ouvert. Côté technologie, le wifi sera toujours à bord et des écrans seront installés pour offrir une meilleure information voyageurs. La modernisation de la flotte de 26 rames devrait être finalisée en 2022. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir le projet ci dessous en vidéo.