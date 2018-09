The Deck Hotel, nouvelle adresse à Nice

un hôtel balnéaire en plain centre-ville

Un couloir aux balancelles, des couleurs estivales, le Deck Hôtel joue à fond de son adresse proche de la plage pour se positionner comme "". Doté de 65 chambres, l'ancien hôtel de Flore vient de rouvrir ses portes après une rénovation totale et un grand coup de fraicheur pour s'intégrer au groupe HappyCulture. Le 4 étoiles offre à ses visiteurs 4 espaces de vie en libre accès à expérimenter durant leur séjour.Le patio : situé en plein cœur de l’hôtel, le patio est un espace dédié à la détente où les clients pourront se prélasser tel qu’ils le feraient dans le Lounge trendy d’une plage privée. Avec son style à la fois moderne et intimiste, le patio est un véritable cocon apaisant en plein cœur de la ville.La salle de petit déjeuner, dédiée à la gourmandise, est un salon à la lumière du jour, séparé de la cuisine par une grande fenêtre pour que le chef puisse, comme à la maison, veiller sur l’appétit de ses convives. Le petit déjeuner y est servi tous les matins de 7h à 10h.Le salon grec : avec ses canapés de pierres blanches ornés de coussins bleus, ce salon plonge ses visiteurs dans une autre Méditerranée, celle des îles Grecques.Le salon billard : dédié au divertissement, ce 4ème lieu de vie offre aux clients la possibilité de se détendre 24h/24. Billard, baby-foot, télévision, livres, jeux de société… tout est mis à disposition gratuitement pour passer un moment convivial, idéal pour se reposer après avoir visité les 4 coins de la ville.Chaque client peut également vivre l’expérience HappyCulture en ville en se rendant dans les autres hôtels niçois du groupe. Avec sa clef de chambre, il peut en effet se rendre dans chacun des 8 établissements azuréens pour profiter des services proposés à savoir wifi, service de conciergerie, café en libre-service, bagagerie, prêt de parapluies et de chargeurs de téléphone ou encore la location de WIFI Pockets 4G.La nuitée s'affiche à 99€ pour une nuit du 17 au 18 octobre prochain par exemple2, rue Maccarani06000 NiceTél. : 04 92 14 40 20