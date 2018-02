TomTom Telematics améliore son offre de gestion de flotte

TomTom Telematics repense son offre de gestion de flotte. La plate-forme SaaS Webfleet a été enrichi avec de nouvelles fonctionnalité pour offrir une expérience utilisateur plus intuitive notamment grâce à des possibilités de personnalisation avancées.



L'une des fonctions améliorées permet aux gestionnaires de planifier préalablement des itinéraires spécifiques dans la nouvelle interface en utilisant une plus grande variété de critères. Ainsi, ils peuvent s'assurer que les conducteurs suivent les itinéraires indiqués ou évitent certains endroits.



Par ailleurs, ces itinéraires peuvent être directement envoyés aux conducteurs via les nouveaux Terminaux embarqués TomTom PRO 5350 et 7350. Le communiqué ajoute "Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les secteurs où les conducteurs doivent suivre des itinéraires prédéfinis, comme pour le ramassage des ordures, ou pour éviter les zones dangereuses".



Les vues cartographiques et les rapports Webfleet peuvent être plus largement personnalisés afin de s'adapter aux préférences de chacun, fournissant ainsi les informations essentielles à l’utilisateur sur la flotte. L'interface a également été optimisée pour les tablettes, offrant ainsi une plus grande flexibilité de travail.



Le Nouveau Webfleet est mis à la disposition de tous les clients TomTom Telematics dans 60 pays et dans 13 langues. Les Terminaux embarqués TomTom PRO 5350 et 7350 sont à présent disponibles dans toute l'Europe ainsi qu’en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. En avril prochain, ils seront également commercialisés aux États-Unis, au Canada, au Chili et au Mexique.