Top 15 des entreprises de voyage préférées des Américains

Ce rapport qui vient d'être publié par NetBase, le spécialiste de l'analyse de l'opinion sur internet, s'appuie sur la technologie d'analyse sociale pour examiner les marques les plus populaires dans cinq catégories : compagnies aériennes, location de voitures, compagnies de croisières, hôtels et sites de voyage.



Le Social Media Industry Report 2018 Travel and Hospitality est basé sur des conversations de marque sur les réseaux sociaux, les sites d'évaluation, les blogs, les forums et les sites d'information du monde entier.



" Les médias sociaux jouent un rôle important dans la façon dont les clients se sentent par rapport aux marques de voyages et d'hospitalité, et où ils choisissent de passer leurs vacances ", explique Paige Leidig, directrice du marketing chez NetBase. " La plupart des consommateurs ont un temps de vacances limité et se tournent vers les médias sociaux pour obtenir des recommandations ."



Voici le classement de ces 15 marques les plus aimées :



1. Marriott



2. Hôtels et centres de villégiature Four Seasons



3. Hilton



4. Airbnb



5. American Airlines



6. Royal Caribbean Cruises



7. JetBlue



8. Southwest Airlines



9. United Airlines



10. Singapore Airlines



11. Delta Airlines



12. Cathay Pacific Airlines



13. Le Ritz-Carlton



14. Hyatt



15. Qantas Airlines



Les opinions des consommateurs sont importantes. C'est particulièrement vrai pour les entreprises de l'industrie du voyage et de l'hôtellerie. L'opinion des clients sur une marque a un impact direct, qu'ils passent ou non leurs vacances en les utilisant, et il y a des milliers de marques qui se disputent leur attention. Lorsque les consommateurs cherchent à se déconnecter de leur vie quotidienne et à se rendre dans un nouvel endroit, ils s'inspirent des médias sociaux pour savoir où aller, où rester et quoi faire pendant qu'ils y sont.



Une bouche à oreille planétaire qui peut faire, comme défaire, n'importe quelle (e)réputation. Il en va des marques comme des hommes, " Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ."