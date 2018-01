Tout sur les avions présidentiels

L’histoire des avions présidentiels est faite de petites anecdotes et d'informations "confidentielles". Caravelle, Concorde, Airbus 330-200 et peut-être bientôt A319neo, peu importe l'avion dans lequel se trouve le président de la République française, le vol est toujours identifié Cotam Unité ou COTAM 0001. Cette histoire de présidents à 10 000 mètres d'altitude est celle que raconte Ludovic Piedtenu et Lorélie Carrive de France Culture qui évoquent l'histoire de ce transport aérien ... Un peu particulier !