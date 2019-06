Train: l'italien Thello veut lancer Paris-Lyon-Milan à grande vitesse dès 2020

Dans le document transmis à l'Arafer (l'Autorité de régulation des activités ferroviaires), la compagnie dit vouloir commencer avec deux allers-retours quotidiens entre Paris et Milan avec un arrêt, en route, à Lyon ce qui permettra à Thello de se retrouver en concurrence directe avec les TGV de la SNCF sur la ligne Paris-Lyon.



" La société Thello a notifié à l'Arafer son intention d'exploiter, à compter de juin 2020, un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs entre Paris et Milan, utilisant les réseaux à grande vitesse français et italien ", indique le régulateur sur son site internet.



Le PDG de Thello avait fait part, l'an dernier, de son intention de " développer des services de lignes à grande vitesse internationaux depuis la France d’ici 2020 ", en commençant vraisemblablement par Paris-Milan et Paris-Bruxelles.



Thello s’intéresse également à l'exploitation d'une ligne entre Paris et Bordeaux