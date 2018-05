Travel management en Suisse : y’a le feu au lac !

Pour alimenter cette étude, la STM a élaboré une enquête afin de mieux comprendre et anticiper les usages et attentes des Voyageurs d’affaires et Travel Managers du marché Suisse aujourd’hui. La volonté est de la diffuser au plus grand nombre afin d’obtenir les résultats les plus fiables et représentatifs possibles.Dans cette perspective, l’enquête, déclinée en français, anglais et allemand, est totalement anonyme et ne prendra environ que 8 minutes à celles et ceux bien décidés à mieux porter les ambitions du travel management Suisse :FR: https://fr.surveymonkey.com/r/survey_fr_business_travel_SwitzerlandT DE: https://fr.surveymonkey.com/r/survey_de_business_travel_SwitzerlandT EN: https://en.surveymonkey.com/r/survey_eng_business_travel_SwitzerlandT