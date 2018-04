Trois nouvelles compagnies aériennes vont desservir Douala

Ce ne sont pas les transporteurs les plus connus des acheteurs de voyage mais leur arrivée sur au Cameroun pourrait être utile aux déplacements professionnels en Afrique. Congo Airways, South Africa Link et Africa Jet, desserviront l'aéroport international de Douala dès le mois de mai prochain,



Alors que l’OACI étudie actuellement la sécurité de l’aéroport, le ministère des Transports camerounais se félicité des bons résultats de l’aéroport : " Douala est la principale plaque tournante de l'Afrique centrale car sur plus d'un million de passagers enregistrés par an dans le pays, plus de 800 000 passagers transitent par Douala ".