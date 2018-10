Turkish : pré-commande du repas et dîner à la demande en Business

Turkish Airlines propose désormais un service de dîner à la demande à ses passagers Business. Les voyageurs ont la possibilité de choisir l’horaire de leur dîner à bord des vols intercontinentaux de nuit, au départ et à l’arrivée d’Istanbul.



La compagnie met en garde que "des exceptions pourront toutefois concerner certains vols, en fonction de leur horaire" .



Ce nouveau service permet aux passagers business de gérer le temps qu’ils souhaitent consacrer à leur repas et à leur repos pendant le vol.



Par ailleurs, les clients de la classe Affaires ont aussi la possibilité de choisir leur repas avant leur vol intercontinental. Ils peuvent consulter le menu et les visuels des plats sur le site ou l'application de la compagnie aérienne une semaine avant le vol. Les voyageurs d'affaires peuvent faire leur choix jusqu’à 48 heures avant leur départ.



Ce nouveau service est disponible pour tous les liaisons intercontinentales au départ d’Istanbul et à destination d’Atlanta, Bangkok, Pékin, Bogotá, Boston, Le Cap, Chicago, Guangzhou, Hanoï, La Havane, Hô Chi Minh-Ville, Hong Kong, Houston, Jakarta, Johannesburg, Kuala Lumpur, Los Angeles, Manille, Miami, Montréal, New York, Phuket, Port-Louis, San Francisco, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Taipei, Tokyo, Toronto, Washington, Caracas, Panama, Madagascar, Durban, Maputo et Buenos Aires.