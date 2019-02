Une nouvelle DRH chez Amex GBT

Patricia Huska a été nommée Directrice des Ressources Humaines chez American Express Global Business Travel (GBT). Elle a officiellement pris ses fonctions en décembre sous la direction du président-directeur général de l'entreprise, Doug Anderson, et rejoint son équipe de management mondiale.



Patricia Huska se concentrera sur les collaborateurs de GBT et aura pour mission d'attirer et retenir les talents. Elle sera également responsable des besoins RH de plus de 16 000 professionnels du voyage d’affaires au sein de GBT.



Patricia Huska était auparavant Vice-Présidente Monde des Ressources Humaines pour GBT, en charge du développement et de la mise en œuvre de stratégies visant à attirer de nouveaux employés et à retenir et fidéliser les talents présents au sein de la société. Elle possède également une expérience significative en fusion et acquisition.