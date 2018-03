USA : le nombre de travel managers diminue sensiblement en 2017

Rien de dramatique dans ces chiffres pour les professionnels des achats qui constatent simplement l’évolution des fonctions confiées aux spécialistes des voyages d’affaires qui prennent de nouvelles responsabilités au sein des services « achats ». De fait, les achats thématiques cèdent la place à des familles plus larges pour une meilleure interaction des connaissances et une plus grande adaptabilité des négociations.



Ce n’est pas la première fois que l’on constate les évolutions professionnelles des Travel managers américains. Il y a quelques années, la GBTA avait déjà souligné les évolutions constatées au sein des entreprises sur les postes « achats de voyage ». Pour beaucoup d’experts, ce serait même une bonne nouvelle car la fonction Travel management s’est ainsi enrichie au fil des ans d’une gestion élargie de la mobilité avec la flotte automobile, la téléphonie… voire la formation continue.



Autre constat, qui confirme une fois de plus les prévisions annoncées depuis cinq ans, le BTO (Business Travel Outsourcing) n’effraie plus les grandes entreprises américaines, persuadées que la présence temporaire d’un spécialiste du voyage d’affaires permet de mettre en place des process et des politiques voyage plus affûtés. Toujours selon l’association, le regroupement de ces fonctionnalités achats n’en serait qu’à ses débuts avec une séparation de plus en plus marquée entre le hors production et les autres marchés.



Enfin, on assisterait également à la montée en puissance de services généraux multi fonctionnalités qui, au-delà de l’immobilier et de la gestion quotidienne des entreprises, intégrerait les déplacements professionnels au même titre que la gestion des véhicules. Selon l’étude menée auprès de 130 DRH, un poste de Travel managers sur quatre a évolué ces 10 dernières années vers des responsabilités élargies. Ce qui n’est pas pour déplaire aux jeunes acheteurs qui arrivent sur le marché.