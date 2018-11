Uber Eats lance sa nouvelle plateforme pour les entreprises

Uber Eats for Business est intégré à Uber for Business, qui permet aux entreprises de payer et de gérer les déplacements effectués par leurs employés et clients. Ses fonctions comprennent l'établissement de programmes de repas qui permettent aux employés de commander de la nourriture à certaines heures et à certains endroits (par exemple, en géo-codant l'adresse d'un bureau en particulier) ; des allocations de dépenses automatiques qui facturent tout excédent sur les cartes de crédit des employés ; la capacité des employés de commander des repas pendant leurs déplacements professionnels ; et une facture mensuelle qui trie leurs dépenses par équipe, au lieu de plusieurs rapports et reçus.