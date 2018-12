Uber et Jump redessinent le vélo électrique

Le roi du Vtc peine à trouver sa place sur le marché des vélos et scooters électriques. Plus tôt cette année, l'entreprise a fait l'acquisition du service de vélo électrique en libre-service Jump pour 200 millions de dollars. Aujourd'hui, grâce à une équipe d'ingénieurs qui a quadruplé depuis l'achat, Jump lance un vélo électrique entièrement redessiné, visant à rendre son utilisation plus simple et plus agréable à conduire pour les utilisateurs.



L'objectif, à terme, va beaucoup plus loin qu'un simple vélo électrique. L'entreprise veut utiliser la même ingénierie pour révolutionner le marché de tout véhicule électrique à deux roues, y compris les scooters omniprésents, qu'elle propose également sur certains marchés.



Mais encore faut-il que les véhicules partagés soient suffisamment solides. Même si les entreprises de vélo en libre-service réussissent à rassembler toute la technologie nécessaire pour suivre et alimenter un vélo dans un modèle prêt à l'emploi, il n'est toujours pas conçu pour une utilisation grand public. " L'utilisation d'un véhicule partagé est un monde complètement différent de celui d'un véhicule personnel. C'est 10 fois plus de kilomètres parcourus et donc, 10 fois plus d'usure. "