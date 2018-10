Un A330 de KLM escorté par des avions de chasse après une bagarre à bord

"Un Américain de 29 ans est devenu agressif après avoir été prié par le chef de cabine de regagner son siège", a expliqué une porte-parole de la compagnie néerlandaise. "Une bagarre a ensuite éclaté et les membres de l’équipage, avec des passagers, ont réussi à maîtriser l’homme", a-t-elle ajouté. Plusieurs passagers ont été légèrement blessés. Deux d’entre eux ont eu un œil au beurre noir, selon la même source.



L’airbus A330-200 a eu l’autorisation d’atterrir à l’aéroport d’Amsterdam-Schipol et la police a arrêté le fauteur de troubles. L’homme a été admis dans un service psychiatrique pour observation. La compagnie a déclaré qu'elle "regrettait cet incident désagréable" et que le personnel de cabine avait suivi la procédure dans ce type de situation. Des passagers et l’équipage ont porté plainte contre cet homme.



Les avions de chasse néerlandais, armés de missiles, ne sont dépêchés que dans des cas très exceptionnels, a précisé l’armée de l’air.