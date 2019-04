Un A380 de Thai Airways endommagé à Roissy

Le vol TG931 qui devait décoller de Roissy, ce mercredi, à 13h40 a finalement été annulé après l'incident impliquant un véhicule de transport de repas. Des dégâts mineurs ont été relevés sur l'une des ailes de l'appareil.



Le vol devait transporter plus de 400 passagers et membres d’équipage. L’équipage est rentré à son hôtel et certains passagers ont été transférés vers d’autres compagnies aériennes effectuant des vols à destination de Bangkok.



Les dommages ont été réparés et des vérifications de sécurité seront effectuées avant la remise en service de l’avion, a précisé le communiqué de la compagnie aérienne.



Selon le Bangkok Post, " Thai Airways International entamera un processus de compensation financière pour les dommages causés par l’entreprise de livraison de produits alimentaires."