Un Laurier pour une opération humaniste dans le voyage d'affaires

Professionnel Amadeus de l'année aux Lauriers 2018 du voyage d'affaires, Arnaud de Lamezan est un homme modeste. S'il a accepté ce prix, c'est parce qu'il récompense une initiative originale en matière RH, pour favoriser les déplacements professionnels des voyageurs d'affaires en situation de handicap. Une initiative qui pourrait inspirer d'autres entreprises.





L’objet principal de cette démarche, baptisée dans un sourire "Comme sur des roulettes", est en effet de contribuer à faciliter et à fluidifier les déplacements des voyageurs en situation de handicap. Cela passe notamment par l’identification des points de difficulté potentielle aux différentes étapes du déplacement, la recherche de pistes d’amélioration et la communication aux différents acteurs concernés (voyageurs eux-mêmes, agences de voyage, compagnies aériennes, groupes hôteliers, etc..).



Pour cela, la définition des moyens à mettre en œuvre au sein du groupe Lagardère, ainsi que de l’association Marco Polo, est actuellement en cours d’élaboration, pour une mise en place progressive au 4ème trimestre 2018 et un déploiement des actions par étapes sur l’année 2019.



Cette initiative fait partie des enjeux stratégiques du groupe Lagardère en matière de RSE et s’est déployée dans les cinq directions suivantes :



- La création de plusieurs Missions Handicap dans les différentes branches du groupe, pour favoriser l’accueil, l’insertion sociale et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

- La signature d’accords avec les organisations syndicales sur la lutte contre les discriminations et sur l’intégration de personnes en situation de handicap.

- Des partenariats actifs avec des structures d’insertion des travailleurs handicapés, comme l’association ARPEJEH (Accompagner la réalisation des projets d’études de jeunes élèves et étudiants handicapés)

- Des programmes de sensibilisation ou de formation des salariés et managers, dont beaucoup ont été réalisés en partenariat avec Michaël Jérémiaz.

- Une politique achats responsables engagée, avec notamment la mise à disposition de toutes les branches du groupe, d’outils et de procédures destinées à faciliter le recours aux ESAT et EA.



Le projet "Comme sur des roulettes" s'inscrit dans le prolongement naturel de ces actions, sous l’impulsion de sa direction des Achats et avec l’aide de l’association Marco Polo, avec laquelle il partage les mêmes valeurs humanistes.



Arnaud de Lamezan est directeur des Achats et de l’Immobilier du groupe Lagardère.



Formé aux Achats chez Procter& Gamble au début des années 80, il a poursuivi chez Unilever dans les cosmétiques et produits de soin, où il s’est en particulier attelé à optimiser les TCO des composants achetés, puis a initié un processus de « reverse factoring » avec les fournisseurs chez Benckiser (devenu Reckitt Benckiser), avant de mettre en place les tout premiers « Achats Amont » de Sodexo, en connexion directe avec l’industrie agro-alimentaire.



Après avoir contribué à la création des Achats Europe du groupe américain Bestfoods, il devient VP Achats Europe d’Unilever, en charge de tous les ingrédients et additifs alimentaires pour ses 30 usines, avant de créer la direction des Achats du groupe Lagardère en 2002, puis celle de l’Immobilier en 2010.