Un Pullman au Laos

Capitale royale du pays jusqu'en 1975, Luang Prabang est connue pour ses nombreux temples bouddhistes dont le Wat Xieng Thong datant du XVIe siècle. Le Pulllman Luang Prabang comprend 123 chambres et 6 suites. Les hôtes peuvent profiter de bureaux, de minibars, de machines à café/thé et du WiFi dans les chambres.En terme de restaurants, l’hôtel abrite l’Atelier et The Junction où l’on peut déguster d’excellents vins et cocktails.Le bar H2O près de la piscine sert une grande variété de salades, sandwiches, des glaces faites maison et des cocktails.L’hôtel comprend également un spa, un club pour enfants et le plus grand centre de conférence de Luang Prabang avec notamment 8 salles de réunion. La plus grande, de 405 m², permet d'accueillir jusqu'à 300 personnes.Ban Pong Wanh,Luang Prabang 06000,LaosTéléphone : +856 71 213 065