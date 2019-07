Un avion à cabine interchangeable testé… en modèle réduit

Des cabines amovibles de passagers qui s’attachent et se détachent à l’aile et au cockpit, devenant ainsi interchangeables. Si cela peut, au premier abord, paraître insensé, c’est bel et bien le concept imaginé par Akka Technologies, groupe d’ingénierie français. Remplacer la cabine des passagers arrivés à destination par celle de ceux en partance, cela permettrait de gagner du temps (au moins 30 minutes), estiment les concepteurs. Aspect singulier du projet : en cas de problème en plein vol, la cabine de passagers, équipée de parachutes de secours, pourra se détacher et rejoindre le sol progressivement.







Comme le rapportent nos confrères d’Aeronewstv, un concept a récemment été testé dans les airs mais il ne s’agissait que d’un modèle réduit. Le but était de prouver la fiabilité aérodynamique du concept mais aussi de proposer des solutions aux constructeurs aéronautiques, Akka Technologies n’étant d’ailleurs pas un avionneur.







Ci-dessous, retrouvez une vidéo d’Akka Technologies présentant son projet en images de synthèse :