Un guide pratique pour mettre en place son PDE

Le guide pratique d'Athlon présente les différentes étapes pour construire le PDE de son entreprise et l’aborder en repensant le rapport au travail et à la mobilité. Le spécialiste de la location longue durée de véhicules et de la gestion de flottes automobiles en Europe souligne sa démarché : "Il s’agit également d’expliquer comment optimiser les solutions de mobilité les plus adaptées au monde d’aujourd’hui en partageant son PDE avec d’autres entreprises".



Enfin, le document aborde les aides pour mettre en œuvre ce Plan, décrit les 10 incontournables pour le réussir avant de terminer sur trois initiatives d’entreprises autour de la mobilité à travers notamment le covoiturage ou l’autopartage. En annexe, le guide présente les principales idées issues des travaux des Ateliers.



En effet, pour établir son guide, Athlon a organisé des Ateliers réunissant un éventail de ses clients aux côtés d’experts de la mobilité sur le thème " Entreprises, PDE et mobilité, quels défis pour les prochaines années et comment y répondre ? ". Ces ateliers ont permis d’analyser le niveau d’information des entreprises et de leurs collaborateurs, croiser leurs points de vue, identifier les enjeux et recenser les contraintes et les opportunités avant d’imaginer des solutions.



Le Guide pratique sur le nouveau Plan de Déplacements Entreprise est disponible en PDF ci-dessous :