Un hôtel hybride mixe hébergement et coworking à Dresde

"Les étudiants peuvent séjourner un semestre ou une année et partagent une cuisine commune ultramoderne. Les clients effectuant un court séjour profitent de studios plus spacieux, tandis que les clients de l’hôtel peuvent choisir parmi des chambres de types et de tailles divers".

The Student Hotel Dresde affiche un design à la fois rétro et high-tech. Il s’inspire de Kraftwerk Mitte, une ancienne centrale thermique transformée en centre culturel, ainsi que de son emplacement entre l’université technique et Altstad, le centre historique de la ville.L'établissement propose 306 chambres pour les voyageurs de tous âges et pour des séjours d’une durée comprise entre une nuit et une année. Elles sont aménagées en suite et vont de la chambre individuelle à la chambre familiale. Le communiqué ajouteIl faudra débourser à partir de 64€ la nuit pour une chambre d'hôtel. Les chambres pour les courts séjours sont à compter de 702€ par mois.Souhaitant être un lieu de vie, l'hôtel s'est doté d'un café ouvert tous les jours du petit-déjeuner jusqu’à l’heure de la bière. Il comprend 46 places assises en intérieur et 32 à l’extérieur et propose également des plats à emporter pour les gens pressés.Le bâtiment abrite aussi TSH Collab, un espace de travail partagé, conçu pour répondre aux besoins croissants des communautés hybrides de coworking. Les membres peuvent louer des postes de travail partagés, des postes de travail dédiés ou des bureaux individuels.Tous les abonnements incluent l’utilisation gratuite des installations de l’hôtel, y compris le toit-terrasse avec le jacuzzi et la salle de sport, ainsi que des réductions sur les chambres d’hôtel et à Common Grounds.Cinq bureaux individuels, six postes de travail dédiés et une zone de postes partagés, ainsi que quatre salles de réunion dont une salle de conférence panoramique sur le toit, sont proposés.Par ailleurs, la chaine TSH possède un hôtel à Paris et une seconde ouverture est prévue en 2020. Elle lancera aussi un hôtel à Toulouse en 2021.Prager Strasse 13,Dresde