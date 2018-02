Un nouveau DG au Hilton Paris CDG

Diplômé d’un MBA de l’IMHI - ESSEC Business School, Bruno Chiaruttini a évolué dans différentes responsabilités commerciales au sein , entre autres, du Carlton Intercontinental Cannes, du Concorde Lafayette (actuellement Hyatt Regency Paris), du Grand Hotel Intercontinental Paris ou au Méridien Etoile.



Après un passage à Barcelone, où il a développé et repositionné le groupe Majestic puis dirigé l’Europe pour Preferred Hotels & Resorts, il reprend, dès son retour à Paris, la Direction Générale du plus grand hôtel indépendant 5 étoiles de France, l’Hôtel du Collectionneur Arc de Triomphe Paris.



Créateur du réseau « Paris Hotel Network » regroupant plus de 5000 membres hôteliers parisiens, il affiche plus de 25 années d’expérience dans l’hôtellerie haut de gamme.