Un nouveau DG pour CWT Meetings & Events

Derek Sharp prendra la tête de CWT Meetings & Events le 1er novembre 2018. Basé à Londres, il reportera à Kelly Kuhn, Chief Customer Officer de CWT.



Avant de rejoindre CWT Meetings & Events, il était Senior Vice President & Managing Director chez Travelport. Il a également occupé différents postes de direction, de stratégie et de conseil auprès de HP Enterprise Services, EDS, UPS et Bain & Company.



De nationalité américaine, Derek Sharp a vécu aux Amériques, en Asie et en Europe. Il est titulaire d’un MBA de la Tuck School of Business du Dartmouth College et d’un BA en sciences politiques de l'université A&M du Texas.