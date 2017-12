Un nouveau DSI chez AccorHotels

Ancien élève ingénieur de l’IPSA, Gilles de Richemond a débuté sa carrière en 1998 en tant que journaliste au sein du groupe Test, avant de créer une entreprise d’édition et de sites web documentaires Archimetrie. En 2004, il rejoint TPS puis Canal Plus en tant que responsable du service informatique distribué puis DSI de Transavia France en 2007.



Depuis 2012, il était Directeur Général de Voyages-SNCF Technologies et gérait la direction technique du groupe voyages-sncf.com ainsi que la Digital Factory de SNCF. Il a principalement accompagné la transformation digitale et managériale de Voyages-SNCF en mettant en place des méthodes agiles, DevoPS, innovantes et collaboratives orientées client et en développant significativement le chiffre d’affaires. Il est également membre fondateur du club Agile Consortium France.