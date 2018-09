Un nouveau VP Strategic Sales EMEA pour BCD Travel

Michael Lind-Anderton rejoint BCD Travel après avoir travaillé pour Scandinavian Airlines (SAS), où il dirigeait une équipe de managers chargés du développement et de la croissance des relations stratégiques. Notamment avec les partenaires clés de l’entreprise, dans les secteurs du voyage, du commerce de détail et des programmes de fidélité. Avant d’intégrer SAS, il a occupé divers postes en marketing et business development chez Expedia, Sabre et Amadeus.



Basé à Stockholm (Suède), Michael Lind-Anderton sera directement rattaché à Diederik Banken, Vice-Président de Ventes EMEA.