Un nouveau lieu événementiel au cœur de Nantes

L'Espace de l'établissement nantais, dispose de deux salles de réunion. La première peut accueillir jusqu'à 15 participants tandis que la seconde a une capacité de 22 personnes. L’équipe de l'Hôtel propose aux entreprises l’organisation de réunion clés en main (location de salle, journée d’étude ou encore séminaire résidentiel). Les salles sont équipées des technologies dernière génération (écrans connectés tactiles), du wifi, d'un paper board et de feutres eaux sur table.L’architecte Sylvie Zerat – chargée de la décoration - a choisi des pièces fortes comme la banquette Verner Panton pour donner un ton raffiné aux lieux. On retrouve également un mobilier contemporain et design, avec des pièces chinées chez Barak comme le Bar, du mobilier laqué noir et bois Macassar ébène associés aux peintures lumineuses Farrowandball sur les murs.L’Espace peut aussi accueillir un showroom. Il dispose d'un parking privé et sécurisé. Pour se restaurer, plusieurs choix possibles : sur place avec un service traiteur ou dans un des restaurants partenaires situés à proximité immédiate.Situé dans le centre historique de Nantes, près de la gare SNCF et de la cité des congrès, l’Hôtel abrite aussi 33 chambres décorées dans un style contemporain, un bar lounge, un buffet petit-déjeuner ou encore une réception 24/24.6 rue Henri IV44000 NantesTel : +33 (0) 2 40 29 30 31Mail : lhotel@mageos.com