Un nouveau programme de fidélité pour Worldhotels

Il remplacera l’ancien programme Peakpoint, déployé en 2014, et offrira un certains nombres d’avantages aux clients les plus fidèles, tels que des early check-in ou late check-out, des consommations offertes au bar ou encore un accès au spa. Ce programme de fidélité s’appuiera sur un nouveau CRM, qui permettra d’améliorer l’expérience client, tout en fournissant de précieuses informations aux hôteliers du réseau, promet la marque.



Réalisant actuellement 70% de son activité sur le corporate, et 20% sur le MICE, Worldhotels ambitionne aussi de renforcer sa présence sur le marché loisirs, qui ne représente actuellement que 10% de son activité. L’entreprise annonce un chiffre d’affaires de 300 millions de dollars en 2017, en hausse par rapport à 2016. Worldhotels rassemble actuellement 350 établissements et a comme objectif d’en compter 150 supplémentaires d’ici 2020.