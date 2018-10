Un nouvel espace MICE pour le Miramar La Cigale (Morbihan)

L'hôtel Miramar La Cigale, installé dans le Morbihan à 480 km de Paris et 120 km de Nantes, a enrichi son offre avec une nouvelle résidence. Située en face de l'hôtel, elle abrite une nouvelle salle de réception de 190m². Baigné de lumière, cet espace peut accueillir jusqu'à 220 personnes en disposition cocktail.Par ailleurs, l'établissement 5 étoiles proposait déjà 3 autres salles de réunion dont les capacités sont respectivement de 70, 90 et 100 convives (disposition cocktail).Une gamme de formules apéritives, cocktails ou menus a été développée pour répondre aux différents besoins et envies des entreprises.Le Miramar la Cigale dispose également de partenaires sur la Presqu'île de Rhuys qui proposent un large panel d'activités pour renforcer la cohésion des équipes.Les sociétés ont ainsi différents "terrains de jeux" à leur disposition pour les activités incentive avec le golfe du Morbihan (où l'on peut organiser un rallye en zodiacs, des sessions de pêche, du parachutisme...), l'Ile aux Moines, l'Ile d'Houat, Belle-Ile-en-Mer et aussi le Château du Suscinio (ancienne résidence des Ducs de Bretagne) et aussi la Ville de Vannes.Le Miramar la Cigale propose 113 chambres et suites, une thalasso et un spa face à la mer ou encore un restaurant gastronomique Le BE, un restaurant traditionnel Le Safran, un bar cosy et une piscine panoramique.Port du Crouesty - Route du Petit Mont56 640 ArzonTél : 02 97 53 49 00Ouvert toute l'année sauf 3 semaines en janvier (6 au 27/01/19)