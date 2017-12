Un nouvel hôtel B&B à Lyon Perrache

Un très bel hôtel dans un très beau quartier lyonnais, ceci à 2 minutes des berges du Rhône. Tout comme le métro, le tram est un moyen de transport parfait pour se déplacer à Lyon. Les lignes T1 et T2 se situent à moins de 3 minutes de l’hôtel, de quoi pouvoir arriver à l’hôtel depuis l’aéroport, les gares Part Dieu et Perrache sans contrainte et découvrir la ville de Lyon sans souci de circulation

Avec un parc de 2.333 chambres et 31 hôtels en Auvergne-Rhône-Alpes, B&B Hôtels poursuit sa croissance dans cette région avec une nouvelle adresse bien pratique pour les voyageurs d'affaires, le B&B Hôtel Lyon Centre Perrache Berthelot situé, comme son nom l'indique, près de la gare Lyon Perrache.Avec 113 chambres de 1 à 3 personnes, il offre les équipements classiques chez B&B Hôtels : la literie B&B by Bultex et couettes douillettes, le Wi-Fi haut débit, gratuit et illimité avec une TV à écran plat, la climatisation, une salle de bain privative avec douchette XXL.Les animaux de compagnie sont acceptés. Un parking privé et sécurisé (22 places) est à disposition.Un petit-déjeuner complet sucré-salé en libre-service avec des produits frais et authentiques, servis chauds et/ou froids, est accessible à partir de 6,15 € pour les adultes et 3 € pour les enfants jusqu’à 10 ans. Des services aux professionnels avec la carte e-club, un programme de fidélité qui propose une multitude d’avantages exclusifs à ses utilisateurs.", explique Fabien Gauthey, Directeur de Région Centre Est B&B Hôtels France.Prix des chambres : à partir de 68€ pour 1-2 pers (63 € le weekend) / à partir de 72 € pour 3-4 pers (68 € le weekend)43 Rue Raulin69007 LyonAccès tram : lignes T1 et T2