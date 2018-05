Un salon First Alaska Airlines atterrit à JFK

Le salon d'Alaska Air se situe au niveau de la Mezzanine du Terminal 7 de l'aéroport de JFK. Les voyageurs d'affaires peuvent se détendre ou travailler dans ce nouvel espace en attendant leur vol domestique.



Les passagers ont à leur disposition un buffet proposant entre autres céréales et yaourts le matin ou encore des salades et des soupes le reste de la journée. Des baristas servent des cafés et thés à la demande tandis qu'un bar présente une carte composée de bières, vins et cocktails.



Les clients de la First Class accèdent au salon gratuitement. L'espace est également ouvert aux membres du programme payant Alaska Lounge ou aux clients ayant acheté un pass à la journée à 45 dollars.