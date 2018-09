Un stop-over pour découvrir la Belgique

Plaque tournante de l'aérien, Bruxelles est notamment le hub de Brussels Airlines. Une compagnie qui a le sens de son pays puisqu'elle propose désormais un " Belgium Stop Over " pour les passagers voyageant via Bruxelles (Brussels Airport). Elle leur propose de visiter différentes villes belges pendant leur escale à Bruxelles, avant de rejoindre leur destination finale. Le Belgium Stop Over permet une visite de la Belgique d'un à cinq jours y compris l'accès gratuit à plusieurs musées et sites touristiques dans deux villes belges de leur choix.



Dès aujourd'hui, les passagers Brussels Airlines voyageant au départ des Etats-Unis, du Canada, d'Israël ou d'Inde vers l'Afrique, l'Europe, les Etats-Unis, Israël, le Canada ou l'Inde peuvent choisir d'ajouter à leur voyage un court séjour en Belgique. Avec le Belgium Stop Over, les voyageurs peuvent profiter au maximum de leur correspondance à Bruxelles, en visitant deux villes belges de leur choix.



Grâce à des partenariats avec Visit Flanders, Visit Brussels, Wallonie Belgique Tourisme et 14 villes belges, Brussels Airlines est en mesure d'offrir un accès gratuit à de nombreuses activités touristiques et musées à Bruxelles, Anvers, Charleroi, Eupen, Gand, Liège, Louvain, Louvain-la-Neuve, Malines, Mons, Namur, Tournai et Ypres. Le Belgium Stop Over offre aux voyageurs la possibilité de séjourner d’un à cinq jours en Belgique.



La Belgique a beaucoup plus à offrir qu’on ne le pense : la mer et ses belles plages, les Ardennes avec ses belles forêts idéales pour la randonnée, les nombreux sites culturels et les villes historiques. C'est le pays de la bière et du chocolat, mais il offre aussi de nombreuses attractions culturelles, une gastronomie exquise et les meilleures frites du monde. Les rythmes congolais, la musique belge, l'art médiéval et l'architecture rendent la Belgique vraiment unique. Toutes ces choses à visiter et à découvrir sont facilement accessibles de sorte que la Belgique constitue l’endroit idéal pour un arrêt de quelques jours. Et Brussels Airlines souligne une fois de plus son rôle d'ambassadeur de son pays.