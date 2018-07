Un vendredi orange, un samedi rouge sur les routes

La circulation sera très difficile vendredi 27 juillet, dès la fin de la matinée jusqu’au soir et le trafic restera dense dans

la nuit de vendredi à samedi, avec l’apparition des premiers bouchons du samedi dès 4 heures du matin dans certains

secteurs.



Il est donc fortement déconseillé de rouler dans la nuit de vendredi à samedi et durant toute la journée du samedi. Il est

préférable d’attendre dimanche pour partir, tout en s’attendant à y rencontrer encore des difficultés, notamment sur

l’autoroute A7 en vallée du Rhône, sur l’autoroute A10 en région Centre et sur l’autoroute A13 en Normandie.



À noter que, comme durant tout l’été, la circulation sera difficile sur l’Arc méditerranéen entre l’Italie et l’Espagne, que

ce soit en sens Est-Ouest ou en sens Ouest-Est sur les autoroutes A8, A7, A54, A9, sur la côte de la frontière italienne

jusqu’à la frontière espagnole.



Les prévisions détaillées de Bison futé sont à télécharger ci-dessous.